TCG Gökçeada Mersin'de Ziyarete Açıldı
TCG Gökçeada Mersin'de Ziyarete Açıldı

TCG Gökçeada Mersin\'de Ziyarete Açıldı
23.04.2026 13:50
23 Nisan Bayramı'nda TCG Gökçeada, Mersin Limanı'nda ziyaretçilerle buluştu.

TÜRK Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Gökçeada (F-494) savaş gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Mersin'de ziyarete açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG GÖKÇEADA savaş gemisi, Mersin Limanı'nda ziyarete açıldı. TCG Gökçeada, 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşları ağırladı. Yaklaşık 142 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğindeki savaş gemisine özellikle çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler geminin çeşitli bölümlerini gezerek savaş gemisini yakından görme imkanı buldu. Aileler hatıra fotoğrafı çektirirken, görevli personel de gemi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Görevliler gemiyi ziyaret eden çocuklara bayrak ve balon hediye etti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TCG Gökçeada Mersin'de Ziyarete Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: TCG Gökçeada Mersin'de Ziyarete Açıldı - Son Dakika
