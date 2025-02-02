TCG Kemalreis ve TCG Salihreis Doğu Akdeniz\'de Eğitimde

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de eğitim yaptığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO DMH Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyni, Doğu Akdeniz'de eğitimler icra etti." ifadelerine yer verildi.