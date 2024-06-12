TCG Kınalıada, Japonya'yı ziyaret etti

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Japonya ile ilişkilerin 100'üncü yıldönümü ile Ertuğrul Fırkateyni Kazasının 134'üncü Yılını Anma Töreni kapsamında, TCG Kınalıada'nın Japonya'nın Kushimoto şehrini ziyaret ettiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü ile Ertuğrul Fırkateyni Kazasının 134'üncü Yılını Anma Töreni kapsamında; TCG Kınalıada gemimiz, 8-11 Haziran 2024 tarihleri arasında Kushimoto -Japonya'yı ziyaret etti. TCG Kınalıada personeli, Funagora Kayalıkları-Kushimoto açıklarında batan Ertuğrul fırkateynimizin şehitlerini gemide icra ettikleri 'Deniz Töreni' ile andı. Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verildi.