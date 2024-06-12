TCG Kınalıada, Japonya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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TCG Kınalıada, Japonya'yı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni Kazası'nın 134. yılı kapsamında TCG Kınalıada'nın Japonya'nın Kushimoto şehrini ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyaret sırasında TCG Kınalıada personeli, Ertuğrul fırkateyni şehitlerini anmak için bir deniz töreni düzenledi.

12.06.2024 19:05
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Japonya ile ilişkilerin 100'üncü yıldönümü ile Ertuğrul Fırkateyni Kazasının 134'üncü Yılını Anma Töreni kapsamında, TCG Kınalıada'nın Japonya'nın Kushimoto şehrini ziyaret ettiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü ile Ertuğrul Fırkateyni Kazasının 134'üncü Yılını Anma Töreni kapsamında; TCG Kınalıada gemimiz, 8-11 Haziran 2024 tarihleri arasında Kushimoto -Japonya'yı ziyaret etti. TCG Kınalıada personeli, Funagora Kayalıkları-Kushimoto açıklarında batan Ertuğrul fırkateynimizin şehitlerini gemide icra ettikleri 'Deniz Töreni' ile andı. Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TCG Kınalıada, Japonya'yı ziyaret etti - Son Dakika

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