TCG Kınalıada Korveti, Doha Limanı'nda karşılandı - Son Dakika
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TCG Kınalıada Korveti, Doha Limanı'nda karşılandı

Türkiye ve Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla Tokyo'daki anma etkinliklerine katılan TCG Kınalıada Korveti, dönüş yolculuğunda Katar'ın Doha Limanı'nı ziyaret etti. Doha Limanı'na varan korvet, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ile Katar Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Tuğgeneral Hamad Al Saleh, Katar Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğgeneral Ali Al Kahtani ve Katarlı yetkililer tarafından karşılandı. Büyükelçi Göksu, TCG Kınalıada'yı karşılamaktan büyük bir gurur duyduğunu belirtti. TCG Kınalıada Korveti'nde Katar'ın önde gelen medya kuruluşlarının katıldığı basın toplantısı gerçekleştirildi. Büyükelçi Göksu, basın mensuplarına MİLGEM projesi ve savunma sanayimiz hakkında bilgi verdi. TCG Kınalıada, üç saat boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak ve 25 Temmuz Perşembe günü Doha Limanı'ndan uğurlanacak.

23.07.2024 19:31
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Türkiye ve Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla Tokyo'daki anma etkinliklerine katılan TCG Kınalıada Korveti, dönüş yolculuğunda Katar'ın Doha Limanı'nı ziyaret etti.

Bugün öğle saatlerinde Doha Limanı'na varan TCG Kınalıada Korveti; Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ile Katar Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Tuğgeneral Hamad Al Saleh, Katar Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğgeneral Ali Al Kahtani ve Katarlı yetkililer tarafından karşılandı.

Katarlı yetkililerle birlikte gemi hakkında bilgi alan Büyükelçi Göksu, MİLGEM projesinin dördüncü gemisi olarak tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Kınalıada'yı, Doha limanında karşılamanın büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Karşılamanın ardından TCG Kınalıada Korveti'nde Katar'ın önde gelen medya kuruluşlarının katıldığı basın toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükelçi Göksu, TCG Kınalıada'nın Japonya ziyaretiyle beraber Türkiye'nin, günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip, tasarım ve entegrasyonu yerli sanayinin desteği ile milli imkanlar kullanılarak hayata geçirilen MİLGEM projesi ve savunma sanayimiz hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Üç saat boyunca vatandaşların da ziyaretine açılan TCG Kınalıada, Büyükelçi Göksu ve Katarlı yetkililer tarafından 25 Temmuz Perşembe günü Doha Limanı'ndan uğurlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TCG Kınalıada Korveti, Doha Limanı'nda karşılandı - Son Dakika

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