TCG Kınalıada Korvetinde Tokyo'da Resepsiyon Düzenlendi - Son Dakika
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TCG Kınalıada Korvetinde Tokyo'da Resepsiyon Düzenlendi

Türkiye ve Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla Tokyo'da bulunan TCG Kınalıada korvetinde resepsiyon düzenlendi. Japonya Prensesi Akiko, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ve diğer davetlilerin katıldığı resepsiyonda, Türk-Japon donanmaları arası askeri tatbikatların önemi vurgulandı. Prenses Akiko, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun denizler yoluyla kurulduğunu belirtirken, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ise Türkiye ve Japonya ikili denizcilik ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. TCG Kınalıada'nın Hiroşima'ya da uğrayacağı belirtildi.

13.06.2024 19:17
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Türkiye ve Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla Tokyo'da bulunan TCG Kınalıada korvetinde resepsiyon düzenlendi.

Başkentin Koto bölgesindeki Uluslararası Kruvaziyer Terminali'nde demirli TCG Kınalıada'nın güvertesinde, mürettebat ile Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Japonya Prensesi Akiko, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, Dijital Dönüşüm Bakanı Kono Taro, Japonya'da iktidar ortağı "Komeito" Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo ile davetliler katıldı.

Japonya Savunma Bakanı Kihara, Türkçe "iyi akşamlar" diyerek başladığı konuşmasında, Türk-Japon donanmaları arası askeri tatbikatların "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" açısından önemini vurguladı.

Kihara, "Japonya ve Türkiye ilişkilerinin savunma işbirlikleri ve etkileşimlerle daha da gelişmesini içtenlikle ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

"Denizler yoluyla kurulan Türkiye ve Japonya dostluğu"

Prenses Akiko, konuşmasında, Ertuğrul Fırkateyni'nin 1890'da çıktığı dönüş yolunda yaşadığı acı kazayla başlayan iki ülke ilişkilerine yönelik, "Denizler yoluyla kurulan Türkiye ve Japonya dostluğu bugün halen canlı." dedi.

Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı Kuşimoto'da düzenlenen anma törenine katıldığını anımsatan Akiko, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılında Tokyo'yu ziyaret eden askeri gemiye davet edildiği için memnuniyetini bildirdi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, "Bugün 13 Haziran, Ertuğrul Fırkateyni'nin taşıdığı Türk heyeti başkanı Osman Paşa'nın İmparator Meiji tarafından kabul edildiği gün. Yani 13 Haziran Ertuğrul için de özel bir gün." ifadesini kullandı.

Seyrüsefer serbestisi, deniz ticaret yollarının güvenliği ve bölgesel istikrarın önemini vurgulayan Güngen, korvetin Tokyo ziyaretinin, Türkiye ve Japonya ikili denizcilik ilişkilerinin geliştirilmesindeki öneminin altını çizdi.

Güngen, "Bu ziyaret, ülkelerimiz arasındaki bağların daha da güçlendirilmesinin parlayan bir örneği olsun. Ortak tarihimiz pusulamızdır. Birlikte dostluk, güven ve işbirliğinin yeni 100. yılına giriyoruz" ifadesini kullandı.

Hiroşima'ya uğrayacak

Korvetin nisanda "tarihi bir geziye" çıktığını, Kuşimoto ve Tokyo'ya uğradığını anımsatan Güngen, akabinde Japonya'da son durağı "barışçıl geleceğe yönelik taahhüdün sembolü" diye nitelediği Hiroşima'ya gideceğini bildirdi.

Güngen, "Denizcilik girişimlerimiz sadece tarihi referans noktaları değil, aynı zamanda ortak refah ve barış dolu bir geleceğe olan bağlılığımızın da bir kanıtı. Her ziyaret, her etkileşim bizi birbirimize yaklaştırıyor." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin "başarı hikayesi"

TCG Kınalıada Gemi Komutanı Yarbay Serkan Doğan da, "Burada varoluşumuz, coğrafi mesafeye rağmen ülkelerimiz arası tarihi ve güçlü bağlarımızı yansıtmakta." ifadesini kullandı.

Korvetin donanma sınıfı, askeri kapasitesi dahil teknik detaylara yönelik konuklara bilgilendirmede bulunan Doğan, TCG Kınalıada'yı Türk savunma sanayisinin "başarı hikayesi" olarak nitelendirdi.

Askeri gemi hakkında videonun izletildiği resepsiyonda, Akiko, Güngen, Kihara ve Doğan tarafından pasta kesildi. Daha sonra davetliler güvertede, Türk mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Kaynak: AA

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