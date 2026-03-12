TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: "Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini asla bozamazlar" - Son Dakika
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: "Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini asla bozamazlar"

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: "Azerbaycan ile Türkiye\'nin kardeşliğini asla bozamazlar"
12.03.2026 21:16
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Kim ne yaparsa yapsın Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini asla bozamaz, asla zarar veremez." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Kim ne yaparsa yapsın Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini asla bozamaz, asla zarar veremez." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulunan Yıldırım, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği iftar programına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, THY'nin 330'un üzerinde varış noktası, 500'ün üzerinde uçağıyla Avrupa'da başa güreşen, dünyada ilk 10 arasında yer alan, Türk milleti için gurur kaynağı olan bir marka haline geldiğini söyledi.

Dünyada ve bölgede yaşanan çatışmalara değinen Yıldırım, bölgedeki savaşların, karışıklıkların ve istikrarsızlıkların doğrudan Türkiye'yi de etkilediğini belirtti.

Yıldırım, "Tüm bu şartlar altında bölgede, bölge ülkelerinin bir anlamda güvenli limanı konumunda yine Türkiye var. Burada Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu dirayetin ve yönetimin çok büyük katkısı var." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerinin birbirleriyle olan rekabetleri dolayısıyla BM'nin kendisinden beklenen etkiyi gösteremediğini söyleyen Yıldırım, "Barışı sürdürmek yerine karışıklıkları, anlaşmazlıklarda çözümün parçası olmak yerine problemin parçası olmayı sürdürüyorlar. Bu da küresel barış ve refah açısından büyük sıkıntı oluşturuyor. 21. yüzyılın sorunlarına çözüm üretecek kapasiteyi koruyamamış BM'de değişiklik yapılması lazım. Kendi güçlerini yok edecek bir değişikliği BMGK daimi üyelerinden beklemek saflık olur ama uluslararası toplum bu konudaki ısrarlı talebini sürdürüyor ve eninde sonunda gerçekleşecek." diye konuştu.

Son dönemdeki birtakım gelişmeleri kötü amaçlı kullanan bazı çevrelerin iki ülkenin arasını bozmak için girişimlerde bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Türkiye ve Azerbaycan iki millet, tek devlettir. Bunu daha da genişletebiliriz. Türk dünyası için '8 devlet, bir millet' mefhumu bizim hedefimizdir. Kim ne yaparsa yapsın Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini asla bozamaz, asla zarar veremez." dedi.

Yıldırım, sosyal medyada da iki ülkenin kardeşliğine zarar vermek için provokasyonlar yapıldığını belirterek, "Şu bilinmelidir ki Türkiye'de toplumun genelinde bu meselelerde hiçbir şekilde kafa karışıklığı ve tereddüt yoktur. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine çok büyük ehemmiyet verilmektedir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Yıldırım, "Hedefimiz, dostlukları artırmak, düşmanlıkları azaltmaktır. En kötü barış savaştan daha iyidir." diye konuştu.

THY, Azerbaycanlı turizmcileri iftarda buluşturdu

İftar programına, Yıldırım'ın yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve Azerbaycan Turizm Ajansı Başkanı Fuat Nağıyev katıldı.

THY Bakü Müdürü Hamid Eldeleklioğlu'nun ev sahipliğindeki programda, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile turizm sektöründen davetliler bir araya geldi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: 'Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini asla bozamazlar' - Son Dakika

SON DAKİKA: TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: "Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini asla bozamazlar" - Son Dakika
