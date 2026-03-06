Tdt Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı Yarın İstanbul'da Yapılacak

(ANKARA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yarın İstanbul'da düzenlenecek. Fidan toplantıda, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar ile üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve diplomasiye alan açılması hususunda Türk Dünyası olarak ortak bir duruş sergilenmesinin önemini vurgulayacak.

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, yarın İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, toplantıda Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan temsil edilecek. Toplantıda Teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek ve güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında istişareler yapılacak.

Fidan'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülürken, konuk heyet başkanlarının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Fidan yapacağı konuşmada, bölgenin ve uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretmekte zorlu zamanlar geçirdiği bu dönemde, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme ihtiyacıyla aralarındaki iş birliğini genişletmelerinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayacak. ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar ile üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda Türk Dünyası olarak ortak bir duruş sergilenmesinin ehemmiyetine dikkati çekecek olan Fidan, Pakistan ve Afganistan arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasının önüne geçilmesini teminen diyalog kanallarının ve barışçıl çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesine ihtiyaç bulunduğunu dile getirecek.

Bakan Fidan toplantıda, Kıbrıslı Türklerin ve KKTC'nin maruz kaldığı haksız ve insanlık dışı tecrit uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğine ve tüm TDT üyelerinin, KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel-beşeri ilişkilerin geliştirmelerinin faydasına değinecek. Fidan'ın Türk Devletlerinin üçüncü taraflarla Teşkilat bünyesinde iş birliklerinin geliştirilmesini teminen kurulmasına karar verilen "TDT Plus" formatı hakkında Türkiye'nin yaklaşım ve önceliklerini paylaşması bekleniyor.

Türkiye, TDT 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

3 Ekim 2009 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi", 2021'de İstanbul Zirvesi'ndeki kararla Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. TDT'nin ana hedeflerinin, Türk Devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk Dünyası'nın tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılması olduğu belirtiliyor.

Sekretaryası İstanbul'da olan TDT'nin Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan olmak üzere beş üyesi ve Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olmak üzere dört gözlemci üyesi var. Teşkilatın bir sonraki Gayriresmi Zirvesi bu yılın ilk yarısında Kazakistan'ın Türkistan'da kentinde düzenlenecek. Türkiye, yılın ikinci yarısında yapılacak TDT 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.