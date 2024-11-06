TDT Dışişleri Bakanları Toplandı - Son Dakika
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TDT Dışişleri Bakanları Toplandı

Kırgızistan'da TDT Dışişleri Bakanları, ekonomik entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma konularını görüştü.

06.11.2024 09:16
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları toplandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ala-Arça Kongre Merkezi'nde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, TDT'ye üye ülkelerden Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, gözlemci ülke statüsündeki Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi'nin yapılacağını ve zirvenin temasının "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" olacağını ifade etti.

Ömüraliyev, zirvenin sonunda 100'den fazla konunun yer aldığı Bişkek Deklarasyonu'nun imzalanacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Kulubayev de TDT'ye üye ve gözlemci ülkelerin yakından ilgi gösterdikleri yeşil ekonomi ile ilgili yol haritasının da kabul edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDT Dışişleri Bakanları Toplandı - Son Dakika

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