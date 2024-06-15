TDV, Afganistan'daki İhtiyaç Sahibi Ailelere 13 Bin 300 Hisse Kurban Eti Dağıtacak - Son Dakika
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TDV, Afganistan'daki İhtiyaç Sahibi Ailelere 13 Bin 300 Hisse Kurban Eti Dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtacak. TDV Afganistan Koordinatörü Orhan Faysal Başaran, veteriner kontrolünde seçilen kurbanlıkların kesimlerini gerçekleştirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti. Bu yıl Afganistan'da 550 kurban Kabil'de, 350 kurban Herat'ta ve 1000 kurban Mezar-ı Şerif'te ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

15.06.2024 10:39
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtacak.

TDV'den yapılan açıklamada, 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Afganistan'daki hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Bayram öncesi yapılan hazırlıklara ilişkin önemli bilgiler veren TDV Afganistan Koordinatörü Orhan Faysal Başaran, veteriner kontrolünde kurbanlıkların sağlık ve dini kriterler açısından seçilmesi sürecini titizlikle yürüttüklerini aktardı.

Kurbanlıklar seçildikten sonra Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren kesimleri gerçekleştirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bildiren Başaran, TDV olarak bu yıl Afganistan'da 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtmayı planladıklarını belirtti.

Başaran, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de 550, Herat'ta 350, Mezar-ı Şerif'te 1000 olmak üzere 1900 kurbanımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV, Afganistan'daki İhtiyaç Sahibi Ailelere 13 Bin 300 Hisse Kurban Eti Dağıtacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDV, Afganistan'daki İhtiyaç Sahibi Ailelere 13 Bin 300 Hisse Kurban Eti Dağıtacak - Son Dakika
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