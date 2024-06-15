TDV, Afganistan'daki İhtiyaç Sahibi Ailelere 13 Bin 300 Hisse Kurban Eti Dağıtacak

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtacak.

TDV'den yapılan açıklamada, 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Afganistan'daki hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Bayram öncesi yapılan hazırlıklara ilişkin önemli bilgiler veren TDV Afganistan Koordinatörü Orhan Faysal Başaran, veteriner kontrolünde kurbanlıkların sağlık ve dini kriterler açısından seçilmesi sürecini titizlikle yürüttüklerini aktardı.

Kurbanlıklar seçildikten sonra Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren kesimleri gerçekleştirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bildiren Başaran, TDV olarak bu yıl Afganistan'da 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtmayı planladıklarını belirtti.

Başaran, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de 550, Herat'ta 350, Mezar-ı Şerif'te 1000 olmak üzere 1900 kurbanımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.