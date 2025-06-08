Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çermik'te kurban bağış standı açtı.

Çermik Belediyesi önünde müftülük öncülüğünde kurulan stantta vekaletle kurban bağışı alındı.

64'ü Gazze ve Filistin için vekalet edilen kurbanların da bulunduğu 263 kurban bağışlandı.

Kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.