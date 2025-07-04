TDV\'den 11 Milyon Kişiye Temiz Su

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında 41 ülkede açtığı 1442 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle yaklaşık 11 milyon kişinin temiz içme suyuna erişimini sağladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında başlatılan "Bir Damla Hayat" projesi, temiz suya erişimin zor olduğu coğrafyalarda milyonlarca kişinin hayatına dokunmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar 41 ülkede açılan 1442 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle yaklaşık 11 milyon kişinin temiz içme suyuna erişimi sağlandı.

Proje kapsamında, 20 ülkede 143 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin inşası sürüyor. Ayrıca 16 ülkede bağışa sunulan 95 yeni proje bulunuyor.

Devam eden projelerle toplamda 11,5 milyon kişiye temiz su ulaştırılması hedefleniyor.

Filistin'de, özellikle Gazze bölgesinde 18 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle yıllardır bölge halkının su ihtiyacı karşılanıyor.

Uzun ömürlü kuyular inşa ediliyor

TDV'nin su kuyuları ve vakıf çeşmeleri, 50 ila 500 metre arasında değişen derinliklerde açılıyor ve elektrik ya da güneş enerjisiyle çalışarak uzun ömürlü hizmet veriyor. Ayrıca hayvanlar için özel su bölmeleri de bulunuyor.

Kuyuların bakım ve onarımı ilk 5 yıl partner kuruluşlarca, sonrasında ise TDV tarafından yürütülüyor.

Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin sürdürülen projede çalışmaların büyük bölümü cami merkezli yürütülüyor ancak farklı inanç gruplarının yaşadığı bölgeler de projeye dahil ediliyor.

"Bir Damla Hayat" projesi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve bağışta bulunmak isteyenler, vakfın internet sitesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.