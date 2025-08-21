TDV'den Gazze'ye 35 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TDV'den Gazze'ye 35 Milyon Dolar Yardım

21.08.2025 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 1,5 milyon kişiye yardım ulaştırarak insani destek çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 35 milyon dolara yakın insani yardım ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkım ve insani dramın meydana geldiği Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

TDV, saldırıların başladığı ilk andan itibaren Gazze içerisinde işbirliği yaptığı yerel sivil toplum kuruluşları aracılığıyla insani yardım faaliyeti yürüten ilk kuruluşlardan oldu.

Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini üç farklı kanaldan sürdüren TDV, Gazze içerisinden paydaş kuruluşları aracılığıyla yaptığı satın alımlarla kuzey ve güney Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşırken, Mısır'dan temin ettiği yardımları Refah Sınır Kapısı üzerinden tırlarla içeriye gönderiyor.

AFAD koordinasyonunda, Mersin'den Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştırılan gemilerle insani yardım desteği sağlanıyor.

Bugüne kadar 1,5 milyon kişiye sıcak yemek dağıtıldı

TDV, gıda, içme suyu, kıyafet, barınma, sağlık malzemeleri, hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman, anne ve bebek ürünlerini düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bugüne kadar Gazze'de 79 bin 350 gıda kolisi, 21 bin 550 temizlik kolisi dağıtıldı. 1,5 milyon kişiye sıcak yemek, 3,4 ton içme suyu, 2 milyon 295 bin kişiye ise ekmek ulaştırıldı. 16 bin yatak, yastık, hasır ve battaniye ile 2 bin 200 çadır ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Hastanelere 50 bin litre yakıt desteği sağlandı, 50 bin kişi ise ilaç ve tıbbi yardımlardan faydalandı. 173 bin 790 aileye nakit desteği verildi. Afet çantası ve tekerlekli sandalye dağıtımları gerçekleştirildi.

Gazze'ye 926 tır yardım malzemesi

Ramazan ve kurban yardımlarıyla birlikte bugüne kadar Gazze'de toplam 7 milyon 746 bin 424 kişilik insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Gazze'de günlük 3 bin kişilik sıcak yemek ve 75 ton temiz içme suyu dağıtımları rutin olarak sürdürülüyor.

Gazze'ye yaptığı yardımların toplamı 926 tıra ulaşan TDV'nin, "Filistin Acil Yardım Çalışmaları" kapsamında ulaştırdığı insani yardımların toplamı ise 35 milyon dolara yaklaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Sivil Toplum, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV'den Gazze'ye 35 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:25:30. #7.11#
SON DAKİKA: TDV'den Gazze'ye 35 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.