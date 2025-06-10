TDV Gönüllüleri Madagaskar'da Kurban Bayramı Kutladı - Son Dakika
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TDV Gönüllüleri Madagaskar'da Kurban Bayramı Kutladı

TDV Gönüllüleri Madagaskar\'da Kurban Bayramı Kutladı
10.06.2025 10:12
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Madagaskar'da TDV gönüllüleri, 4.900 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Madagaskar'da hayırseverlerin kurban bağışlarını bayram boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıran TDV gönüllüleri, duygu dolu anılarla ülkelerine döndü.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2025 kurban organizasyonu kapsamında dünyanın en yoksul ülkelerinden Madagaskar'a giden gönüllüler, 4 bin 900 hisse kurbanın kesilerek etlerin yaklaşık 25 bin ihtiyaç sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Bu süreçte yanlarında götürdükleri hediyeleri de çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan yöre halkına dağıtan gönüllüler, Müslümanların şefkat elini onlara uzatarak yüzlerini güldürdü.

Yardımların dağıtılması sırasında duygulu anlar yaşayan, insanların Türkiye'ye olan sevgileri karşısında gururlanan gönüllüler, kurban etlerinin tamamının ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak Madagaskar'dan ayrıldı.

Kurban organizasyonunda yer alan Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Müftüsü Süleyman Melikoğlu, AA muhabirine, milletin emaneti olan kurban bağışlarının mazlum ve mağdur insanlara ulaştırılması organizasyonunda yer almanın gururunu yaşadığını söyledi.

Madagaskar'ın Analalava bölgesinde görevlendirildiklerini anlatan Melikoğlu, "Orada 200 büyükbaş hayvan kesimi yaptık ve ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Burada bu tür yardımlara ne kadar ihtiyaç olduğuna bizzat şahitlik ettik. İnsanların gönlüne dokunmanın, ihtiyaçlarını karşılamanın büyük bir mutluluk olduğunu bizzat müşahede ettik." dedi.

Müftü Melikoğlu, burada ülke olarak bulunmanın çok değerli olduğunu hissettiklerini belirterek "İslam'ın yayılması ve insanların bizi görmesi açısından bu program çok önemliydi. Analalava bölgesinde iki camimiz vardı. Bayram namazı kıldırmamızı istediler. İslam'ın kardeşliğini bizzat yaşadık. İslam'ın bir ırkın üstünlüğüne dayalı olmadığını, üstünlüğün takvada olduğunu beraber yaşamaya ve yaşatmaya çalıştık. Birlik ve beraberlik duygularıyla buradan ayrılıyoruz." diye konuştu.

"Herkes Türkiye'ye büyük teveccüh gösteriyor"

Konya Müftülüğünde görevli Hasan Kaymakçı da Türkiye'nin, TDV'nin gücünü her yerde hissettiklerini dile getirdi.

Hayırseverlerin yaklaşık 900 bine yakın kurban bağışını 81 ülkede muhtaçlara dağıtıldığını belirten Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Bu da TDV'ye olan teveccühün arttığını gösteriyor. Dünyadaki bütün mazlum, mağdur, garip insanların yardımına koşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize destek olan Türkiye'den, yurt dışından bağışçılara teşekkür ediyoruz. Biz gönüllüler ve görevliler olarak kurbanları keserek dağıtımını yaptık ve bu anlara şahitlik ettik. Çok büyük bir mutluluk duyduk. Zevkle ve gururla bu işi yaptık ve ülkemizdeki herkesin bu duyguyu yaşamalarını istiyoruz. Ülkemizin büyüklüğünü bu bölgede görebiliyoruz. Herkes Türkiye'ye büyük teveccüh gösteriyor, bizi gördükleri zaman ayrı bir duyguya kapılıyorlar. Bizden büyük beklentileri var. Ülkemizdeki kardeşlerimizden zekatlarını, sadakalarını, bağışlarını vermelerini tavsiye ediyoruz. Gördük ki çok kötü durumda olan yerler, zor şartlarda Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışan insanlar var. Kardeşlerimizden istirhamımız, buradaki insanlara gerekli destekleri vermeleridir."

"Bizi umut kapısı olarak gördüklerini hissettik"

Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) Viyana Gençlik Sorumlusu Regaib Büyüksoy ise Madagaskar'da yaşadıklarının kendileri için büyük tecrübe olduğunu söyledi.

Yöredeki ihtiyaç sahibi insanların bayram sevincini paylaşmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Büyüksoy, "TDV'ye ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu organizasyon için teşekkür ederim. Bu organizasyonun başında yer alan ve emeği geçen herkese minnettarız. ATİB olarak 12 bin vatandaşımızın vekaletlerini Madagaskar'da, Etiyopya'da ve Somali'de kurbanlarını kestik. Rabb'im tüm kardeşlerimizin hayırlarını kabul etsin. İnsanların neşeleri görülmeye değerdi. Bizi gördüklerinde umutları yeşerdi. Bunu hissettik. Camilerdeki insanlara yardımcı oldukça bizi umut kapısı olarak gördüklerini hissettik. Madagaskar'da kurumlarımızın faaliyetlerinin artması önem kazanıyor. İnsanların büyük beklentisinin olduğunu görüyoruz. Biz de bu faaliyetlere icabet etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV Gönüllüleri Madagaskar'da Kurban Bayramı Kutladı - Son Dakika

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