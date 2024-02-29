TDV Mobil İkram Araçları Deprem Bölgesine Gönderiliyor - Son Dakika
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TDV Mobil İkram Araçları Deprem Bölgesine Gönderiliyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayında depremzedelere yardım etmek için mobil ikram araçlarını deprem bölgesine gönderiyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 il için TDV'ye ait mobil ikram araçları, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda vatandaşlara hizmet verecek. Ayrıca, yemek pişirme tırları da bölgeye gönderilecek ve Ramazan boyunca 20 bine yakın vatandaşa yardım eli uzatılacak. TDV Genel Müdürü İzani Turan, yardımların deprem bölgesine yoğunlaştırılacağını ve aynı zamanda öğrenci getirilerek sınavlar yapılacağını belirtti. İftar sofraları 22 noktada açılacak ve yaklaşık 20 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunulacak.

29.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:22
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TDV mobil ikram araçlarını deprem bölgesine gönderiyor

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayında hizmet vermesi için 5 adet mobil ikram aracını 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gönderiyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında depremzedelerin yanında olacak. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerden etkilenen 11 il için TDV'ye ait mobil ikram araçları Ramazan ayı boyunca iftarda ve sahurda vatandaşlara hizmet edecek. Yemek pişirme tırlarının da gönderileceği bölgede Ramazan ayı boyunca 20 bine yakın vatandaşa TDV'nin yardım eli ulaşacak.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, mobil ikram araçlarının deprem bölgesine doğru hareket ettiği Kocatepe Camii avlusunda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turan, Ramazan ayında yardımların deprem bölgesine yoğunlaştırılacağını ifade etti.

"Yoğunluğumuz deprem bölgesindeki kardeşlerimiz olacak"

TDV'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara mümkün mertebede yardım götüreceğine işaret eden Turan, "Sadece yardım götürmeyeceğiz. Biz oralardan öğrenci getireceğiz. Onların seçme sınavlarını da yapacağız. Kurban ile birtakım çalışmalarımız yürüteceğiz ramazanda. Yoğunluğumuz deprem bölgesindeki kardeşlerimiz olacak. Ülkemizdeki mağdurlarımız ve yardıma muhtaçlarımız olacak" diye konuştu.

"22 noktada iftar sofralarımızı açacağız"

İkram araçlarının deprem her gün deprem bölgesini gezerek herkese ulaşmaya odaklanacağını belirten Turan, "22 noktada iftar sofralarımızı açacağız. Bu iftar sofralarımızın asgarisi 500 kişiye hitap edecek. Azamisi bin 500 ve iki bin kişiye hitap edecek şeklinde dizayn edildi. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık" ifadesini kullandı.

"20 bin civarında insana sıcak yemek ikramında bulunacağız"

TDV'nin bütün gönüllüleri ile deprem bölgesinde kapı kapı gezeceğini anlatan Turan, "Orada 20 bin civarında insana sıcak yemek ikramında bulunacağız. Sadece iftar sofraları devrede olmayacak. Aynı zamanda bizim mobil mutfaklarımız olacak. Onlarla ürettiğimiz ürünleri konteynerde bulunan insanlarımızı o zor şartlarında Ramazan iftarını kolaylaştırmak adına da çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ramazanda genel olarak insanlar iftarda ne yerse deprem bölgesinde de aynı menülerin ikram edileceğini dile getiren Turan, "Bizim ramazanda ne kadar iftar menümüz varsa mümkün mertebe biz deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için aynı şeyleri düşünüyoruz. Başkanlığımız ile beraber oradaki iftar sofralarına gideceğiz. Bizim iftar soframızda ne varsa günlük iftar menülerinde onları temin edeceğiz" dedi.

"Araç filomuzu 23'e çıkardık"

Deprem bölgesindeki yaraları sarmaya devam edeceklerini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Biz 2000 yılı itibariyle afet bölgelerine sistematik olarak girmeye başladık. Van ve Erciş depreminde de birtakım yardımlar götürmüştük ama daha ziyade insani yardımlar. Şu anda ise depremlerin bizlere öğrettiği bir takım dersler var. Gün geçtikçe ülkemizin bir deprem havzasında olduğu bilinci hepimizde gelişmeye başladı. Şu an için araç filomuzu 23'e çıkardık. Bu araçlar aynı zamanda afet aracı değil. Sosyal yaşam mantığıyla bunları oluşturduk."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel TDV Mobil İkram Araçları Deprem Bölgesine Gönderiliyor - Son Dakika

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