TDV, Pakistan\'da çocukları bayram hediyeleriyle sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'da gıda yardımlarının yanı sıra bayram hediyeleriyle de çocukların yüzünü güldürdü.
TDV Pakistan ekip sorumlusu Muhammed Taha Kötan ve beraberindeki 4 görevli, ramazan yardımları kapsamında gittikleri bölgede, çocuklarla da yakından ilgilendi.
Karaçi başta olmak üzere birçok kent ile köyleri ziyaret eden görevliler, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet, ayakkabı, şeker, balon ve futbol topu gibi çeşitli hediyeler verdi.
Çocuklar, ekiplerin getirdiği kıyafet ile ayakkabılardan beğendiklerini seçerek aldı. TDV görevlileri, Pakistan'ın farklı şehirlerindeki 2 bin 500 çocuğun yüzünü bayram hediyeleriyle güldürdü.
"Ne mutlu bize böyle bir hayra vesile olabildik"
Ekip sorumlusu Kötan, AA muhabirine, ramazan programı kapsamında Pakistanlı çocuklara yönelik de çok güzel etkinliklerinin olduğunu söyledi.
Gıda yardımları ve iftar programlarının yanı sıra çocuklara da zaman ayırdıklarını anlatan Kötan, şöyle konuştu:
"Ramazan ve bayram sevinçlerine ortak olmak için kıyafet ve ayakkabı dağıtımı yaptık. Bunların yanında onlara ufak da bir tebessüm ettirebilmek için hem şeker hem balon hem de futbol topu dağıttık. Çocuklar gerçekten bizlerin onlarla oynamasından, yanlarında olmamızdan çok memnuniyet duydular. Bunu gözlerinin içinde görebildik. Ne mutlu bize böyle bir hayra vesile olabildik. Program kapsamında çocukların bir balon veya şekerle ne kadar mutlu olduklarını gördük. Yanlarına gittiğimizde bizlerin yanından ayrılmak istemiyorlar. Belki bu gıda yardımlarından daha fazla onların yanında olmamızdan mutluluk duyuyorlar. Bu bizi de çok mutlu ediyor."
"Çok muyluyum, inşallah bayramda giyeceğim"
TDV ekibinin ailesine gıda yardımı yaptığı çocuklardan 4. sınıf öğrencisi Dua Akhtar da bayramlık kıyafet ve ayakkabısını kendisinin seçtiğini anlattı.
Verilen bayramlıklarla çok mutlu olduğunu aktaran Akhtar, "Bu hediye için Türkiye'deki insanlara teşekkür ediyorum. Daha önce kimse böyle bir hediye vermedi. Ben bu kıyafeti çok beğendim. Kıyafeti kendim seçtim. Çok muyluyum, inşallah bayramda giyeceğim." diye konuştu.
Çocuklardan İşal Bilal de Türkiye'den gelen bayramlık hediyelerle çok mutlu olduğunu ve yeni kıyafetlerini bayramda giymek için sabırsızlandığın belirterek, hayırseverlere teşekkür etti.???????
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