TDV, Ramazan Ayında Deprem Bölgesine Mobil Mutfak ve İkram Araçları Gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayında hizmet vermek amacıyla deprem bölgesine mobil mutfak ve ikram araçları gönderdi.
Kocatepe Camisi avlusunda toplanan mobil mutfak ve ikram araçları, hizmet verecekleri 20 deprem bölgesi noktasına doğru yola çıktı.
Uğurlama törenine katılan TDV Genel Müdürü İzani Turan, ramazanda yardım faaliyetlerini daha çok deprem bölgesinde gerçekleştireceklerini söyledi.
Depremin etkilediği illerde hizmet vermesi amacıyla 5 mobil ikram aracının ilk etapta gönderildiğini belirten Turan, "Deprem bölgesindeki 22 noktada iftar sofralarını açacağız. Bu iftar sofralarımızın asgarisi 500 kişiye, azamisi 1500-2000 kişiye hizmet verecek şekilde dizayn edildi. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Orada günlük 20 bin civarında insanımıza sıcak yemek ikramında bulunacağız." dedi.
Hazırlanan yemekleri mobil ikram araçlarıyla konteynerlerde yaşayan depremzedelere de ulaştıracaklarını ifade eden Turan, Hatay'a ayrı bir özen göstereceklerini vurguladı.
Vakfın depremlerde elinden gelen yardımı yaptığının altını çizen Turan, olası bir Marmara depremi için de hazırlıkları sürdürdüklerini kaydetti.
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