Tebriz'de ABD-İsrail Saldırısı: 6 Ölü

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentinde, dün gece sivil yerleşim noktalarına düzenlenen ABD- İsrail saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, Doğu Azerbaycan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Tebriz'in Nasr bölgesinde sivil bir binaya düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Tebriz'in kuzeydoğusundaki Rab-ı Reşidi bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.