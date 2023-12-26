 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tecavüz şüphelisi kelepçeli kaçtı, 42 suç kaydı var - Son Dakika
Üye Girişi

Tecavüz şüphelisi kelepçeli kaçtı, 42 suç kaydı var

Pendik'te yakalanan tecavüz şüphelisi, hastanede kelepçeliyken kaçmayı denedi. Ev sahibinin ihbarı üzerine polislerin ve vatandaşların müdahalesiyle pencerede asılı kalan şüphelinin 42 suç kaydı olduğu belirlendi.

26.12.2023 - 14:28,
Abone Ol

? PENDİK'te, hastaneden kaçarak girdiği bir evin penceresinde yakalanan taciz şüphelisi Melih Can A., 'cinsel taciz' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Pendik Batı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 20 Aralık Çarşamba günü, M.İ.B.(16) isimli kız çocuğu, Melih Can A. (19) tarafından tacize uğradığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli Melih Can A. dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, doktor raporu alınması için hastaneye götürüldü. Muayene sırasında, doktorla yalnız bırakılan Melih Can A., hastaneden kaçtı. Şüpheli, hastanenin karşısındaki bir eve zorla girdi. Ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerini gören Melih Can A., pencereden sarkarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şüpheli, evin penceresinde asılı kaldı. Daha sonra bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları Melih Can A.'yı polis ekiplerine teslim etti. Şüpheli Melih Can A., pencereden atlamaya çalıştığı esnada H.D.(45) tarafından darbedildi.

42 adet suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Melih Can A., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli, 'cinsel taciz' suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tecavüz şüphelisi kelepçeli kaçtı, 42 suç kaydı var
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Melih Can, Pendik, Adliye, Hastane, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tecavüz şüphelisi kelepçeli kaçtı, 42 suç kaydı var - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:10:00. #1.12#
SON DAKİKA: Tecavüz şüphelisi kelepçeli kaçtı, 42 suç kaydı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement