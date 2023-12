Tecavüz şüphelisi kelepçeli kaçtı, 42 suç kaydı var

? PENDİK'te, hastaneden kaçarak girdiği bir evin penceresinde yakalanan taciz şüphelisi Melih Can A., 'cinsel taciz' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Pendik Batı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 20 Aralık Çarşamba günü, M.İ.B.(16) isimli kız çocuğu, Melih Can A. (19) tarafından tacize uğradığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli Melih Can A. dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, doktor raporu alınması için hastaneye götürüldü. Muayene sırasında, doktorla yalnız bırakılan Melih Can A., hastaneden kaçtı. Şüpheli, hastanenin karşısındaki bir eve zorla girdi. Ev sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerini gören Melih Can A., pencereden sarkarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şüpheli, evin penceresinde asılı kaldı. Daha sonra bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları Melih Can A.'yı polis ekiplerine teslim etti. Şüpheli Melih Can A., pencereden atlamaya çalıştığı esnada H.D.(45) tarafından darbedildi.

42 adet suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Melih Can A., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli, 'cinsel taciz' suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.