İsrail saldırılarında yaralanan 6 aylık bebek İtalya'da hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında yaralanan 6 aylık bebek İtalya'da hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan ve İtalya'ya tedavi için götürülen 16 Filistinli çocuk arasında bulunan 6 aylık bir bebek, Milano'daki Niguarda hastanesine götürülürken hayatını kaybetti. İtalya, sonbahardan bu yana 300'den fazla Filistinliyi tedavi için Gazze'den tahliye etmişti.

09.08.2024 18:12
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan ve dün tedavi için İtalya'ya götürülen 16 Filistinli çocuk arasında yer alan 6 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Gazze'den tahliye edilen ve dün Kahire'den Bologna kentine sevk edilen 16 Filistinli yaralı çocuk arasında bulunan 6 aylık bebek, Milano'daki Niguarda hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
İtalya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Gazze'den tahliye edilen Filistinli çocukların Mısır ile işbirliği neticesinde dün İtalya'ya ulaştıkları belirtilmişti.
İtalya'nın geçen sonbahardan bu yana İtalyan vatandaşlarının akrabaları ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan çocukların da aralarında olduğu 300'den fazla Filistinliyi tedavi için Gazze'den tahliye ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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