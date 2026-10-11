TEDB’den “Terörsüz Türkiye” sürecine destek: 16 il başkanı Mersin’de buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEDB’den “Terörsüz Türkiye” sürecine destek: 16 il başkanı Mersin’de buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEDB’den “Terörsüz Türkiye” sürecine destek: 16 il başkanı Mersin’de buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB), "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 16 il başkanının katılımıyla Mersin'de toplantı gerçekleştirdi. TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyi desteklediklerini belirterek, 81 ili kapsayan kardeşlik, huzur ve kalkınma çalışmalarını başlattıklarını açıkladı.

(MERSİN) - Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB), "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 16 il başkanının katılımıyla Mersin'de toplantı gerçekleştirdi. TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyi desteklediklerini belirterek, 81 ili kapsayan kardeşlik, huzur ve kalkınma çalışmalarını başlattıklarını açıkladı.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Türkiye'de milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yürüttüğü çalışma programının ilk toplantısını Mersin'de yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 16 il başkanının katıldığı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları, bölgesel ekonomik sorunlar, yatırım olanakları, istihdam ve toplumsal bütünleşmeye yönelik projeler ele alındı. Toplantıda, Türkiye'nin 7 bölgesinde ve 81 ilinde sürdürülecek çalışmaların yol haritası da değerlendirildi. İlk aşamada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki saha çalışmalarına öncelik verildi.

TEDB Genel Başkanı Akçam, toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceği açısından milli birlik, toplumsal huzur ve ekonomik kalkınmanın birbirini tamamlayan temel unsurlar olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin sürece ilişkin ortaya koydukları iradeyi desteklediklerini ifade eden Akçam, şunları kaydetti:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR"

"'Terörsüz Türkiye' hedefini yalnızca bir güvenlik meselesi olarak görmüyoruz. Bu hedef; milletimizin kardeşliğinin güçlendirilmesi, ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, yatırımların artırılması ve gelecek nesillere huzurlu bir Türkiye bırakılması açısından büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları iradeyi destekliyoruz. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkı sağlayan her yapıcı çalışmanın yanında yer alıyoruz."

"16 İL BAŞKANIMIZLA BİR ARAYA GELEREK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Mersin'de gerçekleştirilen toplantının yalnızca bir istişare buluşması olmadığını vurgulayan Akçam, alınan kararların sahada uygulamaya geçirildiğini belirtti. Akçam, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden 16 il başkanımızla bir araya gelerek önemli bir adım attık. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor, beklentilerini öğreniyor, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. Bu çalışmalarla sahadan gelen talepleri somut çözüm önerilerine dönüştürüyoruz. Biz bölgeyi anlatmaya değil, bölgeyi dinlemeye gidiyoruz. Çünkü kalıcı huzurun yolu karşılıklı anlayıştan, güçlü kardeşlik bağlarından ve ortak refahtan geçiyor" ifadelerini kullandı.

81 İLDE SORUNLAR, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KAYIT ALTINDA

TEDB'nin çalışma programı kapsamında il ve ilçe teşkilatları aracılığıyla saha görüşmeleri yürütülüyor. Bu kapsamda emlak danışmanları, esnaf, iş dünyası temsilcileri, gençler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınıyor. Görüşmelerde konut ve kira sorunları, kentsel dönüşüm, deprem güvenliği, şehirleşme, istihdam, yatırım fırsatları, gençlerin gelecek beklentileri ve bölgesel ekonomik kalkınma konuları ele alınıyor. Her ilçede vatandaşların ve sektör temsilcilerinin öncelikli beş sorunu, beş beklentisi ve beş çözüm önerisi kayıt altına alınıyor. Elde edilen veriler, bölgesel ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla değerlendiriliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU SAHA RAPORU TBMM'YE SUNULACAK

TEDB, il ve ilçe teşkilatlarından gelen verileri genel merkez bünyesinde bir araya getirerek "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Saha Raporu" başlıklı çalışmayı hazırlıyor. Raporda bölgenin ekonomik ve sosyal sorunları, mevzuat değişikliği ihtiyaçları, kamu kurumlarının uygulamaları, yerel yönetimlerin sorumlulukları, yatırım politikaları ve istihdamı artıracak projelere ilişkin çözüm önerileri yer alıyor. TEDB, sahadan elde edilen tespitleri ve hazırlanan çözüm önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

"HUZUR VARSA YATIRIM, YATIRIM VARSA İŞ VE EKMEK VARDIR"

Gayrimenkul sektörünün ekonomik kalkınma ve şehirlerin gelişimi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Akçam, güven ortamının yatırımlar üzerindeki etkisine dikkati çekti. Akçam açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bir şehirde huzur varsa yatırım vardır. Yatırım varsa üretim vardır. Üretim varsa istihdam, iş ve ekmek vardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz; genç nüfusu, doğal kaynakları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyük bir kalkınma potansiyeline sahip. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi, bölgeye yeni yatırımlar kazandırılması, gençlerimize istihdam alanları açılması ve şehirlerimizin ekonomik açıdan güçlenmesi hepimizin ortak hedefidir. Terörün olmadığı, güvenin hakim olduğu bir Türkiye'de kazanan yalnızca bir bölge değil, 86 milyon vatandaşımızın tamamı olacaktır."

"KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Türkiye'nin toplumsal bütünlüğünün korunması ve ortak gelecek bilincinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Akçam, sivil toplum kuruluşlarının da bu süreçte sorumluluk üstlendiğini dile getirdi. Akçam, ayrıca şunları söyledi:

"Bu topraklarda yaşayan herkesin huzuru, güvenliği ve refahı bizim için değerlidir. Farklılıklarımızı ayrışma sebebi değil, ortak zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bizim birliğimiz terörden güçlüdür. Bizim kardeşliğimiz ayrılıklardan güçlüdür. Ortak geleceğimiz için hep birlikte çalışmak zorundayız. Mersin'de 16 il başkanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyla önemli bir başlangıç yaptık. Çalışmalarımızı Türkiye'nin 81 iline taşıyarak milli dayanışmayı güçlendiren, kardeşlik hukukunu pekiştiren ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan somut projeler üzerinde çalışıyoruz."

Mersin toplantısında saha çalışmalarının koordinasyonu, il ve ilçe teşkilatları arasındaki iş birliği ve elde edilen verilerin TEDB Genel Merkezi'ne aktarılması konuları değerlendirildi.

Akçam, birliğin temel hedefinin "Terörsüz Türkiye" sürecine toplumsal dayanışma, vatandaşların taleplerinin tespiti ve ekonomik kalkınma alanlarında somut katkılar sağlamak olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA
Recep Tayyip ErdoğanGüneydoğu AnadoluDevlet BahçeliGüvenlikEkonomiTürkiyeMersinGüncelEmlakSon Dakika

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Manisa’da katliam gibi kaza Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı Manisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
Rus teknoloji devi İHA’larla vuruldu Faaliyetler tamamen durdu Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:11
Beşiktaş-Kocaelispor maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-Kocaelispor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:45
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
17:30
İlk kez milli takıma seçilmişti Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
17:11
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman’dan Özgür Özel’e “Siyasi zübük ve dolandırıcı“ suçlaması
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Özgür Özel'e "Siyasi zübük ve dolandırıcı" suçlaması
17:09
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
15:49
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
14:58
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 18:58:37. #.0.2#
SON DAKİKA: TEDB’den “Terörsüz Türkiye” sürecine destek: 16 il başkanı Mersin’de buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei