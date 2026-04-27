Tedesco: Suçlu Varsa O Benim

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonu basın toplantısında konuştu. İlk 25 dakikada iyi oynadıklarını ancak penaltı sonrası işlerin zorlaştığını belirten Tedesco, 'Rakibin kalitesini kabul etmeliyiz. Gol atamamamız çılgınca' dedi.

Tedesco, oyuncu değişiklikleriyle ilgili soruya 'İlk 11'e koyduğum oyunculara güveniyorum. Suçlu varsa o benim' yanıtını verdi. Kerem ve Sidiki'nin performansını savunan İtalyan hoca, 'Oyuncuların suçu yok' ifadesini kullandı.

Zorlu bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Tedesco, 'Samandıra'nın kapalı olması beni mutlu eder. Rakiplerimiz ne yapacağımızı biliyor' diyerek tesislerin gizliliğine vurgu yaptı. Transfer için doğru zaman olmadığını belirten Tedesco, 'Matematiksel şansımız olduğu sürece mücadele edeceğiz' dedi.