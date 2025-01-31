Teğmenler İhraç Edildi.

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(ANKARA) - TİP Sözcüsü Sera Kadıgil teğmenlerin ihraç edilmesine tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımında, "'Tayyip Erdoğan'ın askerleriyiz' deselerdi, tarikatlara kulluk etselerdi, iki yıla bakan bile yapabilirlerdi oysa. Hak, hukuk, adalet yok." dedi.

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi. Kadıgil şu açıklamada bulundu:

"Okullarını dereceyle bitiren teğmenleri 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için ihraç ettiler. 'Tayyip Erdoğan'ın askerleriyiz' deselerdi, tarikatlara kulluk etselerdi, iki yıla bakan bile yapabilirlerdi oysa. Hak, hukuk, adalet yok. Ekmek yok, hürriyet yok. Ama isteyene en milliyetçisinden vatan, millet, Sakarya edebiyatı var."