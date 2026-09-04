TEİS Başkanı Saydan: Aşı takviminizi kontrol ettirin, toplum sağlığı için aşılanın

(ANKARA) - TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, vatandaşlara kendilerinin ve çocuklarının aşı takvimlerini kontrol ettirmeleri çağrısında bulundu. Saydan, "Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak 'toplumun bağışıklık sistemini' sağlamak ve sağlıklı toplum olmaktır" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Hastalıkların önlenmesinin toplum sağlığı açısından önemine dikkati çeken Saydan, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığı için en önemli unsurlardan biri hastalıkların önlenmesidir. Her zaman, bir hastalığı önlemek, hastalık oluştuktan sonra onu tedavi etmekten daha iyidir. Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak 'toplumun bağışıklık sistemini' sağlamak ve sağlıklı toplum olmaktır."

"AŞILAR ZAMANINDA YAPILMALI"

Vatandaşların aşı takvimlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini belirten Saydan, "Özellikle çocukluk döneminde uygulanan rutin aşıların zamanında yapılması, ilerleyen yaşlarda ise yaşa ve risk durumuna uygun aşıların takip edilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Aşılamanın geçmişte büyük salgınlara ve ölümlere neden olan birçok hastalığın ortadan kaldırılmasında etkili olduğunu belirten Saydan, şöyle devam etti:

"İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalık günümüzde aşılamanın etkisiyle yok edilmiştir. Örneğin çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren aşılama sayesinde tamamen yok edilmiş, hastalık etkeninin yok edilmesi üzerine 1987 yılında çiçek aşısı uygulamalarına ihtiyaç kalmadığından aşılama tüm dünyada durdurulmuştur.

Ülkemizde, şu anda Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi'nde 13 hastalığa (boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, suçiçeği, Hemofilus influenza tip b'ye bağlı hastalıklar ile streptokokus pnömoniya'ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıklar) karşı aşı yer almaktadır.

Aşılama takvimini tamamlayan bir çocuk; difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklarla oluşan karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinden, yaygın verem hastalığından, menenjitten, zatürreden, orta kulak iltihabından ve tüm bu hastalıklar sonucu oluşabilecek sakatlık ve ölümlerden korunmaktadır.

Ülkemizde uygulanmakta olan bebeklik ve çocukluk dönemi aşı takvimi, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır."

"ERİŞKİNLER DE YAPTIRMALARI GEREKEN AŞILARI TAKİP ETMELİ"

Son yıllarda erişkin bağışıklamasının da çocukların aşılanması kadar önemsendiğine dikkati çeken Saydan, bazı hastalıklar açısından risk grubunda bulunan yetişkinlerin sağlık kuruluşlarına başvurarak yaptırmaları gereken aşılar konusunda bilgi alabileceklerini ve aşılanabileceklerini belirtti.

Türkiye'de uygulanan aşıların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan "İyi Üretim Prosedürleri" kurallarına uygun olarak üretildiğini ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edildiğini kaydeden Saydan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde uygulanan aşılar, DSÖ tarafından onaylanan İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Ayrıca, aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda da test edilerek uygunluğu kanıtlanmaktadır.

Aşılama çalışmalarının başarısında, üretim aşamasından başlayıp uygulanacak kişiye ulaştırılana kadar aşıları muhafaza etmenin etkisi de şüphesiz büyüktür. Aşılar ülkemizde tüm aşamalarda elektronik takip sistemi ile takip edilmekte, uygun ısı aralığında korunmaktadır. Aşı buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları da elektronik ortamda anlık olarak takip edilmekte ve soğuk zincir kırılmaları engellenmektedir."

Vatandaşlara kendilerinin ve çocuklarının aşı durumlarını aile hekimlerine danışarak kontrol ettirmeleri çağrısında bulunan Saydan, "Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak, vatandaşlarımıza kendilerinin ve çocuklarının aşılarını kontrol için aile hekimlerine danışmalarını, eksik olan, zamanı gelmiş aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatarak, toplum sağlığı için aşılanmak gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz" dedi.