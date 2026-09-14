Tek öğrencisi olan okulda, artık iki öğrenci var

KONYA'nın Ilgın ilçesinde, tek öğrencisi ve tek öğretmeni olan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nun artık 2 öğrencisi oldu. İlayda Kozlu bu yıl 4'üncü sınıfa geçerken, Şerife Nur Özdemir de 1'inci sınıf öğrencisi olarak okula yeni başladı.

Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nun tek öğretmeni Muhammed Bağ, geçen eğitim-öğretim yılında okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu'ya eğitim verdi. Bu yıl 4'üncü sınıfa geçen İlayda Kozlu'ya ise arkadaş geldi. Okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencisi Şerife Nur Özdemir ile birlikte okuldaki öğrenci sayıda 2'ye yükselmiş oldu.

Öğretmen Muhammed Bağ da 2 öğrencisinin eğitimine, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda aldığı karar doğrultusunda 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' temasıyla ilk derse başladı. İlayda ve Şerife Nur da okuldaki tahtaya 'Kardeşlik' yazısını yazdı. Öğrencilerin okula ulaşımına da destek olan öğretmen Bağ'ın, öğrencilerini aracıyla okula getirip, daha sonra da evlerine geri bıraktığı öğrenildi.