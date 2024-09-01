Tekeciler 5. Çocuk Sanat Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Tekeciler 5. Çocuk Sanat Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen Tekeciler 5. Çocuk Sanat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 'Geleceğimizde bu çocuklarımızı çok güzel yerlerde göreceğimize eminim, yolunuz açık olsun' dedi.

01.09.2024 12:25  Güncelleme: 12:39
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen Tekeciler 5. Çocuk Sanat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Geleceğimizde bu çocuklarımızı çok güzel yerlerde göreceğimize eminim, yolunuz açık olsun" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki kültür ve sanat etkinliklerine katkı sunmaya devam ediyor. 2019 yılında Tekeciler Mahallesi'nde çocukların yaz tatillerini sanatla uğraşarak geçirmeleri ve okuma kültürlerini geliştirmeleri için kurulan ve gönüllülüğe dayalı yürütülen Çocuk Sanat Şenliği'nin bu yıl 5'incisi gerçekleştirildi. Erol Büyükmeriç Sanat Evi'nde düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Belediye Meclis Üyesi Zehra Zeydan, Tekeciler Mahalle Muhtarı Mustafa İmdat, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte tiyatro, piyano ve enstrüman performansları, çocuk şarkıları, şiir yorumları resim, karikatür, şiir yorumları gibi etkinlikler düzenlendi.

"Bırakın başka bir köyü, Anadolu'da başka şehirlerde bile olmayabilir"

Programda katılımcılara seslenen Başkan Ataç da etkinliğin önemine değinerek, "Öncelikle Erol Büyükmeriç, Sanat Evi Müdürü Nurdan Kılıç ve Mustafa Muhtarımız başta olmak üzere bu güzel işe destek olan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Burada yapılanlar her sene daha iyi noktaya ulaşıyor. Çocuklarımız arp çaldı mesela, ne kadar güzel. Yapılan bu güzel işler, bırakın başka bir köyü, Anadolu'da başka şehirlerde bile olmayabilir. O yüzden yürekten kutluyorum, dilerim ki bu güzellikler başka köylerimizde de gerçekleşsin. Çocuklarımız bugün sahnede profesyonel tiyatrocular, şairler gibiydiler, inanın hayran kaldım. İnşallah tüm köylerimize bu güzel etkinlikler yayılır. Geleceğimizde bu çocuklarımızı çok güzel yerlerde göreceğimize eminim, yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekeciler 5. Çocuk Sanat Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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