Tekin Fatih'te esnafı dinledi, krizin ayak seslerini hatırlattı - Son Dakika
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Tekin Fatih'te esnafı dinledi, krizin ayak seslerini hatırlattı

Tekin Fatih\'te esnafı dinledi, krizin ayak seslerini hatırlattı
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Fatih'te esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi. Tekin, ekonomik krizin yıllar öncesinden işaretler verdiğini belirterek 2018'deki Kapalıçarşı ziyaretini hatırlattı.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, saha çalışmaları kapsamında İstanbul Fatih'te esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi. Esnaf, bölgede eski hareketliliğin olmadığından dert yandı. Tekin, ekonomik krizin aniden ortaya çıkmadığını, yıllar öncesinden işaretler verdiğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, saha çalışmaları kapsamında İstanbul Fatih'te esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Tarihi ve ticari alanlardaki esnaf ziyaretleri sırasında basının geçmişteki merkezi konumuna dikkat çeken Gürsel Tekin, medya kuruluşlarının plazalara taşınmasının haberciliğe ve kamuoyu bağlarına olumsuz yansıdığını ifade etti. Tekin şunları söyledi:

"PLAZA YAŞAMI BASINI VE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BİTİRDİ"

"Önce o hatayı medya kuruluşlarının buradan gitmesiyle yaptılar. O plaza yaşamı basını da bitirdi, medya özgürlüğünü de bitirdi. Eskiden iyi kötü adam geliyordu, burada esnafı dolaşıyordu; dolaşmasa bile giderken bakıyordu. Şimdi plazada yazıyorlar."

Bir kadın esnaf, bölgenin eski hareketliliğini kaybettiğini belirterek, "Burası o kadar yükseldi ki... Gazeteler, matbaalar buradaydı. O kadar hareketli ve nezih insanlar vardı ki; şu an maalesef dükkanımızdan dışarıya bile çıkamıyoruz, içeride oturuyoruz" dedi.

"KRİZ GELİYORUM DEDİ"

Ekonomik krizin aniden ortaya çıkmadığını, yıllar öncesinden işaretler verdiğini belirten Tekin, 2018 yılındaki Kapalıçarşı ziyaretini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında bu ekonomik krizin ayak seslerini görüyorduk. Kapalıçarşı'da dolaşıyoruz; 3 tane kapalı dükkan vardı ve önünde basın açıklaması yaptık. Kirli medya bizi 'Cuma namazına gitmişler, o yüzden kapalı' diye haber yapmaya çalıştı. Tam o sırada Fatih Belediyesi'nde çalışan bir temizlik görevlisi kardeşimiz biz cuma namazındayken fotoğrafımızı çekmişti. O kirli medya utanır mı?"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekin Fatih'te esnafı dinledi, krizin ayak seslerini hatırlattı - Son Dakika

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