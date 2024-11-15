Tekirdağ Bulaması Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
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Tekirdağ Bulaması Coğrafi İşaret Aldı

Tekirdağ Bulaması Coğrafi İşaret Aldı

Tekirdağ bulaması, coğrafi işaretle tescillenerek 13. yöresel ürün oldu.

15.11.2024 12:49
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Trakya'nın vazgeçilmez tatları arasında yer alan "Tekirdağ bulaması" coğrafi işaretle tescillendi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna, Trakya Kalkınma Ajansı ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan Tekirdağ bulaması tescil almaya hak kazandı.

Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı, Seymen kavunu, Çorlu kuzu ciğer sarma ve Küçükyoncalı keşkeğinden sonra Tekirdağ bulamasıyla kentte tescilli ürün sayısı 13'e çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, bulamanın Trakya'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

Tekirdağ'ın "lezzetleriyle ünlü bir şehir" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Hacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İlimizde 2019 yılında sadece bir üründe coğrafi işaret vardı. Bulamanın da coğrafi işaret almasıyla coğrafi tescilli ürünlerimiz 13'e çıktı. Edirne ve Kırklareli ile birlikte tescilli ürün sayımız toplam 33 oldu. İlimizde bağcılık araştırma enstitüsü var ve önemli çalışmalar yapıyorlar, burada üzüm konusunda önemli işler yapılıyor. İlimizin de önemli bir ürünü olan bulamanın tescillenmiş olması çok önemli. Belediye ve Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyoruz. Bulamanın coğrafi işaret almasıyla artık işletmelerin menülerinde yer alacağını ve bulamaya olan talebin artacağını bekliyoruz."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de coğrafi işaretle ilgili çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

Coğrafi işaretin yöresel ürünlere değer kattığını ifade eden Şahin, "Ürettiğimiz yöresel ürünlerimizin hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda tanınırlığını artırmayı, pazar değerlerini yükseltmeyi ve nihayetinde üreticimizin daha yüksek bedellerle ürünlerini tüketiciyle buluşturmasını sağlıyoruz. Bulama da yıllardır bölgemizde üretilen ve sevilerek tüketilen geleneksel lezzetlerimizden birisi. Coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ bulaması, geleneksel yöntemlerle sıkılan üzümden çıkarılan suyun odun ateşinde uzun süre kaynatılıp çöğen suyu eklenmesiyle pekmez haline, büyük sopalarla karıştırılmasıyla da bulama haline dönüştürülmesiyle elde ediliyor.

Koyulaşan ve kıvamını yakalayan bulama daha sonra kaplara konulup muhafaza edilerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Bulaması Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika

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