Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında Adıyaman'da Düzenlenen Anma Programlarına Katıldı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Adıyaman'da düzenlenen anma ve dayanışma programlarına katıldı.

Yüceer, depremde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle anarken, deprem sonrası sürdürülen çalışmaları da yerinde inceledi.

Program kapsamında Adıyaman Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımına başlanan Deprem Şehitliği Anıtı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların hatırasını yaşatacak anıtın, ortak vicdanın simgesi olacağı vurgulandı.

Yüceer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte CHP Adıyaman İl Başkanlığını da ziyaret ederek, İl Başkanı Engin Doğan ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında depremzede vatandaşlarla buluşan heyet, depremin bıraktığı izlerin dayanışma ile silineceğini ifade etti.

Program çerçevesinde Adıyaman Valisi Osman Varol'u da makamında ziyaret eden Yüceer ve beraberindeki heyet, deprem sonrası sürdürülen çalışmalar ve kentin mevcut durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Adıyaman'ın ihtiyaçları ve atılabilecek adımlar ele alındı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi de ziyaret eden Yüceer, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinin dayanışma ve ortak akılla güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Bu sorumluluğun gereklerini yerini getirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Adıyaman programı kapsamında Kömür Beldesi ve Yaylakonak Beldesi'nde vatandaşlarla buluşuldu. Heyet, ayrıca Karapınar Mezarlığı'nı ziyaret ederek depremde yaşamını yitiren vatandaşları dualarla andı.

Depremin izlerinin halen hissedildiği konteyner kentte vatandaşlarla bir araya gelen Yüceer, Adıyamanlı vatandaşların ve tüm depremzedelerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, zor günlerin dayanışma ile aşılacağını ifade etti.

Saat 03.40'ta Adıyaman Belediye Başkanlığı önünden başlayan yürüyüş, depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de Saat Kulesi önünde son buldu. Saat Kulesi önünde dualar edilirken, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Başkan Yüceer, "Yaraları birlikte saracak, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Depremde yitirdiğimiz canlarımızın hatırasına sahip çıkmak, geride kalanların yaşamını yeniden kurabilmesi için var gücümüzle çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun gereklerini yerini getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.