Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında Adıyaman'da Düzenlenen Anma Programlarına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında Adıyaman'da Düzenlenen Anma Programlarına Katıldı

06.02.2026 13:29  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı  Candan Yüceer, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Adıyaman’da düzenlenen anma ve dayanışma programlarına katıldı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Adıyaman'da düzenlenen anma ve dayanışma programlarına katıldı.

Yüceer, depremde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle anarken, deprem sonrası sürdürülen çalışmaları da yerinde inceledi.

Program kapsamında Adıyaman Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımına başlanan Deprem Şehitliği Anıtı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların hatırasını yaşatacak anıtın, ortak vicdanın simgesi olacağı vurgulandı.

Yüceer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte CHP Adıyaman İl Başkanlığını da ziyaret ederek, İl Başkanı Engin Doğan ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında depremzede vatandaşlarla buluşan heyet, depremin bıraktığı izlerin dayanışma ile silineceğini ifade etti.

Program çerçevesinde Adıyaman Valisi Osman Varol'u da makamında ziyaret eden Yüceer ve beraberindeki heyet, deprem sonrası sürdürülen çalışmalar ve kentin mevcut durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Adıyaman'ın ihtiyaçları ve atılabilecek adımlar ele alındı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi de ziyaret eden Yüceer, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinin dayanışma ve ortak akılla güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Bu sorumluluğun gereklerini yerini getirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Adıyaman programı kapsamında Kömür Beldesi ve Yaylakonak Beldesi'nde vatandaşlarla buluşuldu. Heyet, ayrıca Karapınar Mezarlığı'nı ziyaret ederek depremde yaşamını yitiren vatandaşları dualarla andı.

Depremin izlerinin halen hissedildiği konteyner kentte vatandaşlarla bir araya gelen Yüceer, Adıyamanlı vatandaşların ve tüm depremzedelerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, zor günlerin dayanışma ile aşılacağını ifade etti.

Saat 03.40'ta Adıyaman Belediye Başkanlığı önünden başlayan yürüyüş, depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de Saat Kulesi önünde son buldu. Saat Kulesi önünde dualar edilirken, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Başkan Yüceer, "Yaraları birlikte saracak, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Depremde yitirdiğimiz canlarımızın hatırasına sahip çıkmak, geride kalanların yaşamını yeniden kurabilmesi için var gücümüzle çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun gereklerini yerini getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Candan Yüceer, Özgür Özel, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında Adıyaman'da Düzenlenen Anma Programlarına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:21:32. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, 6 Şubat Depremlerinin 3'üncü Yılında Adıyaman'da Düzenlenen Anma Programlarına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.