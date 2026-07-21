Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personeli "Kamuda Etik Değerler" Eğitimi Aldı - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personeli "Kamuda Etik Değerler" Eğitimi Aldı

21.07.2026 16:24  Güncelleme: 17:41
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, etik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bin 67 personeline 'Kamuda Etik Değerler ve İlkeler' eğitimi verdi. Eğitimde şeffaflık, tarafsızlık, hesap verebilirlik gibi ilkeler ile sosyal medya ve yapay zeka kullanımında etik kurallar ele alındı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kurum genelinde etik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bin 67 personeline "Kamuda Etik Değerler ve İlkeler" eğitimi verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirilen eğitim, Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında düzenlendi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdür Vekili ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Etik Eğitmeni Erkan Ilgaz tarafından verilen eğitim, iki oturum halinde gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında personele kamusal etik değerlerden, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kuruluş amacına kadar birçok konuda bilgi verildi.

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR HİZMET ANLAYIŞI

Eğitimle personelin kamu hizmetlerini halka hizmet bilinciyle yürütmesi, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön planda tutması amaçlandı. Hizmet alan vatandaşlar ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerde nezaket ve saygının güçlendirilmesinin yanı sıra sosyal medya ve yapay zeka kullanımında dikkat edilmesi gereken etik kurallar konusunda farkındalık oluşturuldu.

KAMU ETİĞİ VE ETİK DEĞERLER ELE ALINDI

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından belirlenen; "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri", "Yerel Yönetim Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri", "Kamu Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanımında Gözetmesi Gereken Temel İlkeler" ve "Yapay Zeka Sistemlerinin Kullanımında Kamu Görevlilerinin Uyması Gereken Etik Davranış İlkeleri" katılımcılara aktarıldı. Ayrıca Kurul tarafından verilen etik ihlal kararlarından örnekler incelendi.

Kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkeler, Kamu Görevlileri Etik Kurulu eğiticileri tarafından düzenlenecek eğitimlerle personele aktarılmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personeli 'Kamuda Etik Değerler' Eğitimi Aldı - Son Dakika

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