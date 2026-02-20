Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nin Temelini Attı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayacak Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nin temelini attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Gençler bizim kırmızı çizgimizdir. Bu merkez, evlatlarımızın sadece ders çalışacağı bir yer değil, nefes alacağı, üreteceği ve kendini evinde hissedeceği bir yuva olacak" dedi.

Süleymanpaşa Namık Kemal Mahallesi'nde inşa edilecek ve Trakya'nın en kapsamlı gençlik merkezlerinden biri olması hedeflenen Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Projenin yapılacağı alanda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşmayı yapan Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Şebnem Çalışkan, üniversite gençliğinin yoğun olduğu bölgeye böyle bir yatırımın kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Fırsat eşitliği bizim en temel önceliğimiz"

Başkan Candan Yüceer de konuşmasında göreve geldikleri günden bu yana hizmetlerin merkezine gençleri koyduklarını vurguladı. Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nin gençler için bir yaşam alanı olacağını ifade eden Yüceer, "Gençlerimizin hayatına dokunacak; onlara yeni bir yaşam alanı, nefes alanı, eğitim alanı; bir sosyalleşme, dinlenme ve aktivite alanı olacak bir merkezden söz ediyoruz. Aynı zamanda onlara bir yuva olacak. Bugün temelini atıyoruz, açılışını da inşallah en kısa zamanda hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

Gençlere yönelik projelerin artarak devam ettiğini, gençliğe yatırımın en yüksek getirili yatırım olduğunu dile getiren Yüceer, "Göreve gelir gelmez 19 Mayıs'ta ilkini düzenlediğimiz ve artık gelenekselleşen Tek Genç Fest'le başladık. O gün gençlerimizin enerjisi, dinamizmi ve bize verdiği umutla şunu çok net gördük: Bu şehirde hizmetlerimizin merkezinde gençler olmalı. Çünkü gençler bizim kırmızı çizgimiz. Özellikle eğitim başta olmak üzere fırsat eşitliği bizim en temel önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Tek Genç Akademi'yi kurduklarını, üniversiteye hazırlanan gençlere eğitim ve kırtasiye destekleri sağladıklarını kaydeden Yüceer, "Bu yıl üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteğimizi 14 bin liraya çıkardık. Üniversiteye hazırlanan 12. sınıflar için aylık 20 binişe kadar ücretsiz ulaşım desteği sunuyoruz. Spor salonlarıyla gençlerimizin yanında olduk. Bugün de bunun en somut örneklerinden birinin temelini atıyoruz" dedi.

Gençlik merkezinin yapılacağı bölgenin Namık Kemal Üniversitesi'nin bulunduğu, üniversite gençliğinin yoğun şekilde yaşadığı bir alan olduğuna işaret eden Yüceer, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde 30 binin üzerinde öğrencimiz var. Tekirdağ'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimiz burada hayat kuruyor. Bizim bu gençlere karşı önemli bir sorumluluğumuz var. Bu gençlere sadece barınacak alanlar değil, mutlu ve huzurlu yaşayacakları, üretecekleri, kendilerini geliştirecekleri bir şehir sunmak da bizim görevimiz. Süleymanpaşa, Tekirdağ'ımızın kalbi. Bu kalbin en güçlü atışı da gençlerimiz. Bir şehir, bir ülke; gençlerine önem vermezse, gençlerine değer vermezse, onlara fırsat vermezse güçlenemez, büyüyemez. Dünyada 'Ben buradayım' deyip rekabet edemez. İşte bizim sorumluluğumuz, bu potansiyeli destekleyecek alanları çoğaltmak."

"Bu dayanışma zincirini büyüteceğiz"

Gençlik merkezinin proje fikrinin doğuşuna ilişkin de konuşan Yüceer, bu alanın göreve gelir gelmez ilk ziyaret ettiği yerlerden biri olduğunu kaydederek, "Buraya geldiğimde, burada ne yapabiliriz, en verimli şekilde neyi hayata geçirebiliriz, diye düşündük. Üniversiteye yakınlığı, hastaneye yakınlığı ve bu bölgede gençlerimizin ihtiyacının yüksek olması bizi bu projeye yöneltti. Hiç kimse ekonomik koşullardan dolayı, fırsat eşitsizliğinden dolayı kendini çaresiz, yalnız, kimsesiz hissetmeyecek. Evlerin gündemi ağır, hayat pahalı, sofralar artık zor kuruluyor. Bu sofralara destek olmak için sosyal projelerimizi büyütüyoruz. Buradan müjdesini vereyim; yarın inşallah Tek Marketlerimizin ilkini açıyoruz. 11 ilçemizde ihtiyaca göre sayısını artırarak yaygınlaştıracağız. Süleymanpaşa'dan sonra Şarköy, Hayrabolu, Malkara ve diğer ilçelerimizde de bu dayanışma zincirini büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Altyapı seferberliğine de değinen Yüceer, içme suyu dahil olmak üzere ömrünü tamamlayan şebekelerin yenilenmeye devam ettiğini dile getirerek, "Tekirdağ'ımızı güçlendirmek, Tekirdağ'ımızı geleceğe hazırlamak bizim boynumuzun borcu. Ama bununla beraber hemşehrilerimizin hayatına dokunan, yükünü hafifleten, umutlarını büyüten insan odaklı hizmetleri de büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise projenin Süleymanpaşa'nın çehresini değiştireceğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin projelerle halkın yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

7/24 hizmet verecek nöbetçi kütüphane

Toplam 6 bin 594 metrekare inşaat alanına sahip merkezde 7/24 hizmet verecek nöbetçi kütüphane ile çalışma salonları, inovasyon ve yapay zeka atölyeleri, e-spor, bowling ve masa tenisi gibi oyun alanları, öğrenciler için çamaşırhane ve ütü odası ile kafeterya, konferans salonu ve müzik stüdyoları yer alacak.