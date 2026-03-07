Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tek Market'in Dördüncü Şubesini Şarköy'de Açtı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Market'in dördüncü şubesini Şarköy'de hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Bizler yolları, altyapıyı, şehirlerin geleceği için gerekli yatırımları yaparken, vatandaşımızın yaşadığı zorluklara da sırtımızı dönemeyiz. Çünkü belediyecilik sadece yol yapmak, bina yapmak ya da altyapıdan ibaret değildir. Belediyecilik aynı zamanda vatandaşın derdini görmek, zor zamanında yanında olabilmektir" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Market'in dördüncü şubesini, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Hayrabolu'nun ardından Şarköy'de hizmete açtı. Şarköy'de gerçekleştirilen açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda; TEK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hakan Biçer, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Tekirdağ Milletvekilleri Cem Avşar ve Dr. İlhami Özcan Aygun birer konuşma yaptı.

TEK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hakan Biçer, TEK Market'in işleyişi ve teknik yapısına ilişkin bilgi verdi. Marketlerde geniş bir ürün yelpazesi bulunduğunu belirten Biçer, ürünlerin önemli bölümünün üretici kooperatiflerinden ve yerel üreticilerden temin edildiğini ifade etti. Et ve et ürünlerinin ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerde hijyenik koşullarda işlenerek vatandaşlara sunulduğunu aktaran Biçer, projenin hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan sürdürülebilir bir model olduğunu vurguladı. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Tekirdağ Milletvekilleri Cem Avşar ve Dr. İlhami Özcan Aygun da TEK Market projesinin önemine dikkat çekti.

"Belediyecilik vatandaşın derdini görmek, zor zamanında yanında olabilmektir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise konuşmasına böyle bir açılışı birlikte gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Ekonomik koşulların vatandaşın hayatını zorlaştırdığını belirten Başkan Yüceer, yerel yönetimlerin bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti. Yüceer, "Keşke vatandaşımızın alım gücü daha yüksek, hayat daha kolay olsa. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar biz yerel yöneticilere de önemli sorumluluklar yüklüyor. Bizler yolları, altyapıyı, şehirlerin geleceği için gerekli yatırımları yaparken, vatandaşımızın yaşadığı zorluklara da sırtımızı dönemeyiz. Çünkü belediyecilik sadece yol yapmak, bina yapmak ya da altyapıdan ibaret değildir. Belediyecilik aynı zamanda vatandaşın derdini görmek, zor zamanında yanında olabilmektir" diye konuştu.

TEK Market'te yer alan ürünlerin tamamının Trakya ve Tekirdağ üretimi olduğuna dikkat çeken Yüceer, "Burada gördüğünüz ürünlerin tamamı Trakya'mızın, Tekirdağ'ımızın ürünleri. Ürünlerimizi üretici kooperatiflerimizden ve doğrudan Tekirdağlı yerel üreticilerimizden temin ediyoruz. Üreticiden aldığımız hayvanlar Malkara Et Kombina Tesisimizde işlenerek sağlıklı ve hijyenik koşullarda hazırlanıyor, ardından uygun fiyatla hemşehrilerimizin sofrasına ulaştırılıyor. Böylece hem üreticimizi destekliyor hem de vatandaşımızın bütçesine katkı sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki tarım ve hayvancılık biterse biz de biteriz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki günlerde Malkara'mızda beşincisini açacağız"

Göreve geldikleri günden bu yana tarım ve hayvancılığa yönelik destekleri önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Başkan Yüceer, mevcut projelerin büyütülerek sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Yüceer, "Bu yıl mazot desteğini ve 'Hadi Gel Köyümüzde Sürümüzü Büyütelim' projesiyle küçükbaş hayvancılığı destekleyen yeni programlarımızı da hayata geçiriyoruz. Ayrıca Şarköy'de incir üreticilerimize yönelik destek programımızı başlattık" dedi.

Tekirdağ'da sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yüceer, şöyle devam etti:

"Biz göreve gelirken hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Sosyal belediyeciliğin şefkatli elini büyütmeye devam ediyoruz. Kent lokantalarımızı açtık, aşevlerimizi hayata geçirdik, emeklilerimize pazar desteği verdik, öğrencilerimize eğitim ve kırtasiye desteği sağladık. Bugün açtığımız TEK Market de bu dayanışma anlayışının önemli bir halkasıdır. Bugün dördüncüsünü açıyoruz. Önümüzdeki günlerde Malkara'mızda beşincisini açacak, ardından ihtiyaca göre tüm ilçelerimizde yaygınlaştıracağız."

"Şarköy İtfaiye İstasyonumuzu açacağız"

Yüceer, Şarköy'de gerçekleştirilen çalışmalarda Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile güçlü bir iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şarköy'de yürütülen yatırımlara da değinen Yüceer, göreve geldikleri ilk dönemde çevre ve denizleri korumaya yönelik iki mavi bayraklı plaj projesini hayata geçirdiklerini ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Marmara Bölgesi'nde en fazla mavi bayrağa sahip yerel yönetim kurumu olduklarını vurguladı. İlçede birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan, "Mürefte Otelimizi hizmete açtık. TEK Çocuk Gündüz Bakımevimizi hayata geçirdik. Önümüzdeki haftalarda Şarköy İtfaiye İstasyonumuzu da açacağız. Bu merkez hem afetlere karşı önemli bir koordinasyon noktası hem de geçen yıl yaşadığımız orman yangınlarının ardından Şarköy'ümüz için çok önemli bir güvenlik altyapısı olacak" diye konuştu.

Sahil düzenleme çalışmalarının da sürdüğünü belirten Yüceer, Mürefte sahil düzenlemesinin tamamlandığını, Sevgi Yolu'nun yapıldığını ve Hoşköy ile Eriklice sahillerinde de düzenleme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Yüceer ayrıca Şarköy Meydanı ile spor, oyun ve dinlenme alanlarını içeren iki büyük parkın da yakında hizmete açılacağını söyledi.

Şarköy'de yol yapım çalışmalarının da sürdüğünü belirten Yüceer, Arif Hikmet Caddesi, Gelibolu Caddesi, Mezarlık Yolu, Sevgi Yolu ve Dr. Cemal Özkan Caddesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti. İlerleyen dönemde Esendik, Palamut, Bulgur, Kavakköy yol ayrımı, Mustafa Kemal Caddesi, Uçmakdere ve Gaziköy yolları gibi önemli ulaşım projelerinin hayata geçirileceğini söyleyen Yüceer, Uçmakdere'de heyelan önleme çalışmalarının da ekipler tarafından yoğun şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi. TEK Market'in yalnızca bir market olmadığını vurgulayan Yüceer, projenin üreticiyi destekleyen ve yerel kalkınmayı güçlendiren bir dayanışma modeli olduğunu ifade etti. Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin de market raflarında yer alacağını belirten Yüceer, hedeflerinin Tekirdağ'ın yerel lezzetlerini marka haline getirerek Türkiye'ye ve dünyaya ulaştırmak olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından TEK Market'in dördüncü şubesi, Şarköy'de vatandaşların hizmetine sunuldu.