Tekirdağ Çocuk Meclisi ilk toplantısında beş komisyon başkanını gizli oyla seçti

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların kent yönetimine katılımını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Meclisi" ilk toplantısını yaptı. Tekirdağ Barosu avukatlarının çocuk hakları ve dilekçe yazımı konularında bilgi verdiği toplantıda, beş komisyonun başkanları gizli oylamayla seçildi. Çocuk Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nu da ziyaret ederek yerel yönetimin işleyişine ilişkin bilgi aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Çocuk Meclisi projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk toplantıya meclisin asil üyeleri katıldı. Toplantıda Tekirdağ Barosu avukatları tarafından çocuklara yönelik bilgilendirme yapıldı. Evrensel çocuk hakları, çocuk haklarının korunması ve dilekçe yazımı konularının ele alındığı bilgilendirmede, çocukların haklarını tanımaları ve taleplerini demokratik yollarla ifade edebilmeleri üzerinde duruldu.

BEŞ KOMİSYONUN BAŞKANI GİZLİ OYLA SEÇİLDİ

Çocuk Meclisi'nin çalışma yapısının oluşturulması kapsamında üyelerin ilgi alanları ve talepleri doğrultusunda daha önce belirlenen beş komisyonun başkanları, ilk toplantıda yapılan gizli oylamayla seçildi. Her biri sekiz üyeden oluşan komisyonlar, çocukların kent yaşamına ilişkin görüşlerini geliştirebilecekleri ve çözüm önerileri hazırlayabilecekleri çalışma alanları olarak faaliyet gösterecek.

Gizli oylama sonucunda Çevre, İklim ve Doğa Komisyonu Başkanlığı'na Muhammet Efe Uzuntaş, Ulaşım ve Güvenli Kent Komisyonu Başkanlığı'na Birge Tansı, Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanlığı'na Ece Naz Kara, Dijital Yaşam, Teknoloji ve Güvenli İnternet Komisyonu Başkanlığı'na Defne Kesim, Spor, Sağlık ve Sağlıklı Yaşam Komisyonu Başkanlığı'na ise Zübeyde Mercan seçildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ'NİN İŞLEYİŞİNİ ÖĞRENDİLER

Toplantının ardından Çocuk Meclisi üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nu ziyaret etti. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nevim Kaçar, ziyarette çocuklara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin görevleri, faaliyetleri ve çalışma düzenine ilişkin bilgi verdi. Yerel yönetimlerde kararların nasıl alındığını ve meclis çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü öğrenen çocuklar, Çocuk Meclisi'nin işleyişine ilişkin de bilgi edindi.

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKANI 20 KASIM'DA BELİRLENECEK

Çocuk Meclisi'nin bir sonraki toplantısı, Dünya Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım'da gerçekleştirilecek. İlk toplantıda komisyon başkanı seçilen beş çocuk, Çocuk Meclisi Başkanlığı için aday olacak. Adaylar, meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek; seçim sürecinin ardından meclis başkanlığı ve başkanvekilliği görevlerine ilişkin belirlemeler yapılacak.