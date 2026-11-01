Tekirdağ Çorlu\'da silahla yaralanan 38 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındı

Tekirdağ Çorlu'da silahla yaralanan 38 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen 38 yaşındaki kişi, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla yaralandı. 112 ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi tedavi altına alınırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde kaldırımda yürüyen S.T'ye (38), henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.T. 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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