Tekirdağ Çorlu'da üst aramasında uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı. Aynı ilçede bir başka şüphelinin üst aramasında ise ruhsatsız tabanca bulundu, o kişi de gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
??????? Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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