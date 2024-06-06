Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarmanın takip ettiği iki minibüste, içinde bulunan 15 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.06.2024 12:53
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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın içindekilerin 'Dur' ihtarına uymayınca takip ettiği iki minibüste, 15 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozoba Mahallesi'nde şüphelendikleri iki minibüse 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücülerinin ihtara uymayıp kaçtığı araçlar takip sonucu durdurulup kontrol edildi. Kontrollerde 10 Afganistan, 3 Irak ve 2 Suriye uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen biri Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca ise el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 organizatör adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 15 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı - Son Dakika

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