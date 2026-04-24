Tekirdağ'da 23 Nisan, Şenlik ve Turnuvalarla Kutlandı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde "23 Nisan Çocuk Şenliği", Muratlı Spor Kompleksi'nde ise "Futbol Turnuvası" düzenledi.

Kapaklı'daki 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde her yaştan çocuk, birbirinden renkli ve eğitici etkinliklerle bayram sevincini doyasıya yaşadı. Şenlikte çocuklar, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli çocuk gelişimi öğretmenleri eşliğinde akıl ve zeka oyunları, 3 boyutlu bayrak yapımı, rüzgar gülü ve maske tasarımı, Türk bayrağı kolaj çalışması, yüz boyama ve geri dönüşüm atölyeleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi. Çocuklar ayrıca palyaço eşliğinde oynanan geleneksel oyunlara büyük ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında çocuklara ve ailelere patlamış mısır ikram edildi.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi

Öte yandan, Muratlı Spor Kompleksi'nde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 8-14 yaş grubundan 120 sporcunun yer aldığı, 10 takımın mücadele ettiği turnuvada minik futbolcular sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Turnuva sonunda tüm sporculara katılım madalyası verilirken, ilk dört sırada yer alan takımlar kupa ve madalyalarını; Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner İmamoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Naci Nur ile Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü İbrahim Özen'in elinde aldı.

Ödül töreninde konuşan yetkililer, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.