Tekirdağ'da 23 Nisan, Tören ve Etkinliklerle Kutlandı

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ilk durağı Tekirdağ Valiliği oldu.

Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Valilik Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda, anıta çelenkler sunuldu. Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Programın devamında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 23 Nisan dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğunu Mevlana İlkokulu 4-E sınıfı öğrencisi Zeynep Eda Korkmaz'a devretti. Korkmaz'ın temsili yönetim deneyimi renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikler, Tekirdağ Valiliği tarafından hazırlanan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı" ile devam etti. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundular. Düzenlenen kutlama programı, protokol üyelerinin "Maarifin Kalbinde Çocuk" temalı resim sergisini ziyaretleri ile devam etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sergiden sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tekirdağ Limanı'nda bulunan TCG ENEZ Savaş Gemisi'ni ziyaret etti.