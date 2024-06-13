Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı

Tekirdağ\'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı

Tekirdağ'da düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali, açılış töreniyle başladı. Festivalde, en iyi kiraz yarışması düzenlendi ve dereceye giren üreticilere ödüller verildi. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler ve konserler de gerçekleştirilecek.

13.06.2024 14:00
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Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali açılış töreni ile başladı.

Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Belediyesince Naip Mahallesi'nde düzenlenen festivalin açılışında etkinliğin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Soytürk, "Tekirdağ ayçiçeği üretiminde Türkiye'de birinci, buğdayda üçüncü sırada. Bağcılık Enstitüsünde binlerce üzüm çeşidi var. Zeytin, üzüm, kiraz çeşitlerimiz var. Tarım bakımından oldukça zenginiz. " dedi.

Soytürk, gelecek yıl şehrin plaka sırasına denk gelecek festivalin daha coşkulu kutlanacağına işaret etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da organizasyonun şehrin markalarından biri olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından "En İyi Kiraz Yarışması" gerçekleştirildi. Yarışmada, 9 üretici yıl boyunca emek verdikleri, tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı. Jüri üyeleri, ürünleri tarla bakımı, yetiştirme, toplama ile tat kriterlerine göre değerlendirdi. Değerlendirme sonucu üretici Eşref Meral birinci, Gülşen Örnek ikinci, Zerrin Esen ise üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisine 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye de 7 bin 500 lira ödül verildi.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, katılımcılara kiraz ikram edildi.

Akşam, organizasyon kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve festival ateşi yakılacak.

Festival kapsamında Macar Prensi Ferenc Rakoczi adına "Rakoczi Kupası Yelken Yarışları" ile çeşitli spor aktiviteleri yapılacak, Eypio, Oğuzhan Koç, Hande Yener ve Şevval Sam konser verecek.

Kaynak: AA

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