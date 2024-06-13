Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı

Tekirdağ'da her yıl düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, bu yıl 58. kez Süleymanpaşa ilçesinde başladı. Festival kapsamında gerçekleştirilen 'En İyi Kiraz' yarışmasında dereceye giren üreticilere para ödülleri verildi. Festivalin açılış törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da katıldı.

13.06.2024 15:26
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TEKİRDAĞ'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, Süleymanpaşa ilçesinde başladı.

Tekirdağ'da her yıl haziran ayında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, bu yıl 58'inci kez kapılarını açtı. En iyi kiraz yarışmasında dereceye giren üreticilere para ödülleri verildi.

Kiraz festivali Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival halk oyunları gösterileriyle başladı. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, festivalin 58 yıllık geçmişiyle kent için çok değerli olduğunu belirterek, "Bugün 58 yıldan beri devam eden bir festival ile birlikteyiz. Nasipse seneye plakamız olan 59'uncusunu yapacağız. İnşallah daha iyi, daha kalabalık, daha bir coşkuyla gerçekleştireceğiz" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da, festivalde eğlence dolu 4 gün geçireceklerini söyledi. Nallar, "Dedelerimizin, nenelerimizin, anne ve babalarımızın yıllardır heyecanla yaptığı Tekirdağ kiraz festivalinin bu yıl da Süleymanpaşa Belediyemiz bünyesinde yapılacak olmasından gurur duyuyorum. Ben festivalimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğlence dolu bir 4 gün geçirmenizi diliyorum. Kısıtlı imkanlarla tasarruf tedbirleri altında belediye olarak güzel bir festival hazırladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Açılış töreninde, festival kapsamında düzenlenen 'En İyi Kiraz' yarışmasında dereceye katılanlara para ödülleri verildi. Yarışmada Eşref Meral birinci, Gülşen Örnek ikinci ve Zerrin Esen üçüncü oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika

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