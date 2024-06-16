Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Hande Yener ve KÖFN sahne aldı

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Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Hande Yener ve müzik grubu "KÖFN" sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Yener ve müzik grubu "KÖFN", sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

Programda ilk olarak müzik grubu "KÖFN" sahne aldı. Daha sonra sanatçı Yener, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin üçüncü gününde müthiş bir kalabalığın alanda olduğunu, unutulmaz bir festivalle insanların eğlenceye doyduğunu söyledi.

Konserin sonunda Nallar, şarkıcılara sepette kiraz ile çiçek takdim etti.

Festival, yarın sona erecek.