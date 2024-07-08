Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Marmaraereğlisi ilçesinde uygulama yaptı.
Ekipler, 1927 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 335 aracı incelendi.
Çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.
Uygulamada 17 araca trafik yönünden 37 bin 706 bin lira idari para cezası kesildi.
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