Tekirdağ'da Denizde Turuncu Renk ve Denizanası İstilası - Son Dakika
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Tekirdağ'da Denizde Turuncu Renk ve Denizanası İstilası

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları, plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara boyandı ve denizanalarıyla dolu hale geldi. Her yıl bu mevsimlerde yaşanan bu olayda, vatandaşlar tedirgin olmamalıdır çünkü bu doğal bir durumdur.

28.02.2024 19:43  Güncelleme: 19:47
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Denizde turuncu renk ve denizanası istilası

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara boyandı. Turuncu renkle beraber deniz kıyısında denizanaları da görüldü.

Her yıl bu mevsimlerde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge büründü.

Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi. Denizde turuncu rengi ilk kez gören kimi vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi.

Konuya ilişkin acıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Bu durum her sene Nisan ve Mayıs ayında yaşanan bir olay. Bu mevsimlerde ortaya çıkan aynı zamanda buna deniz planktonu deriz biz buna. Vatandaşlarımızın korkmasına, ürkmesine gerek yok. Bu doğal olarak denizde bulunan bir canlı. Balıklara yönelik herhangi bir sıkıntısı yok. Vatandaşlarımız bu konuda tedirgin olmasınlar. Deniz anaları da mevsimsel geçiş yapıyorlar. Bu konuda da vatandaşlarımızın ürkmesine ve korkmasına gerek yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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