Tekirdağ'da FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, Adalet Bakanlığı personel alımlarında örgüt mensupları tarafından kodlanan adayların bilgilerine ulaşıldı. Yakalanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.05.2024 12:43
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TEKİRDAĞ'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik soruşturmasında, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adayların alım önceliklerine göre örgüt mensupları tarafından kodlandığı belirlendi. Bu kişilere referans olan şüphelilerin bilgilerinin bulunduğu dijital materyalde yapılan incelemede 7 şüphelinin Tekirdağ'da ikamet ettiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli ile kentte FETÖ/PDY adına güncel faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 kişi olmak üzere 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Tekirdağ\'da FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da FETÖ/PDY Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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