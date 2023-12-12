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Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 5'i Kadın 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 5'i Kadın 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir kadının saklanmak için yatağın altına girmeye çalıştığı görüldü. Operasyon sonucunda çok sayıda cinsel içerikli materyal, cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

12.12.2023 - 11:00,
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TEKİRDAĞ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i kadın 8 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir kadının saklanmak için yatağın altına girmeye çalıştığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak, fuhuş yapan ve yaptıranları belirledi. Polis, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Z.T. (46), S.T. (47), S.C. (23), V.Y. (36), U.B. ve Özbekistan uyruklu D.E. (37), U.A. (40), O.A. (31), gözaltına alındı. Operasyonda bir kadın saklanmak için yatağın altına girmeye çalıştı. 5'i kadın 8 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda cinsel içerikli materyal, cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Tekirdağ\'da Fuhuş Operasyonu: 5\'i Kadın 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 5'i Kadın 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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