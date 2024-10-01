Tekirdağ\'da Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

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Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik çalışma sonrası ilçe merkezindeki 3 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden güzellik merkezi ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde, fuhşa yer temin ettikleri ve dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Ş.D. A.D. S.M. A.C.Y. S.T. B.A. ve A.V. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.