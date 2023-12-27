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Tekirdağ'da kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada, G.K. isimli bir kişi hayatını kaybetti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.E. isimli şüpheli, belindeki tabancayla G.K'ye ateş etti. Ağır yaralanan G.K, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili şüpheli R.E. ve arkadaşı M.K. gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
27.12.2023 - 14:23,
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde bir kafede G.K. ile R.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E, belindeki tabancayla G.K'ye ateş etti.

Ağır yaralanan G.K, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili cinayet zanlısı R.E ile arkadaşı M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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