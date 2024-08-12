Tekirdağ\'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü Zafer Ertekin (26) hayatını kaybetti, yanındaki Efe Çoban (20) yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Saray'ın Göçerler ile Bakırca Mahallesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Zafer Ertekin'in kullandığı 59 RT 668 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Ertekin'in öldüğü, araçta bulunan Efe Çoban'ın yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Çoban, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer Ertekin'in cansız bedeni ise ayın hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.