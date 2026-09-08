Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksatıyor; 8 gemi açıkta bekliyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksatıyor; 8 gemi açıkta bekliyor

Tekirdağ\'da poyraz deniz ulaşımını aksatıyor; 8 gemi açıkta bekliyor
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Marmara Denizi'nde iki gündür süren ve hızı saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile 2 tanker açıkta beklerken, balıkçılar da limanda ağ bakımı yapıp fırtınanın dinmesini bekliyor.

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile 2 tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Balıkçılar da limanda poyrazın dinmesini bekliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, kentte iki gündür poyrazın etkili olduğunu söyledi.

Poyraz nedeniyle balıkçıların limanda ağ bakımı yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, poyrazın perşembe günü etkisini kaybetmesini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksatıyor; 8 gemi açıkta bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksatıyor; 8 gemi açıkta bekliyor - Son Dakika
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