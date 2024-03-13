Tekirdağ'da şiddetli yağış ve dolu etkili oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran yağmurla karışık dolu yağışı sokakları 10 dakikada adeta dereye çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli yağmur dolu ile karışık bir şekilde bastırdı. Yağışın şiddetli bir şekilde bastırmasıyla vatandaşlar sığınacak yer ararken Süleymanpaşa ilçesi sokakları 10 dakikada su ile kaplandı.
10 dakika boyunca devam eden şiddetli yağışta, trafikte de sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Şiddetli yağış etkisini kaybederek hafif şekilde etkisini sürdürürken kaçacak yer arayan vatandaşlar ise sığındıkları yerlerden çıkıp yollarına devam etti.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da şiddetli yağış ve dolu etkili oldu - Son Dakika
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 3 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan bir FETÖ zanlısı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' adlı bir program düzenlendi. Programda konuşmacılar, İstiklal Marşı'nın önemini ve Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinin etkisini anlattılar. Program, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde aranan şahıslar üzerine gerçekleştirilen çalışmada 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 7 adet tarihi sikke bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanenin önünde durumundan şüphelenilen F.C. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 6,28 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde bulunan dev menderesler, havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı. Yüksek rakımlı yaylada 5 ay boyunca buz tutan dere yatağı, beyazlar içinde kalan yaylada yılan gibi kıvrılarak görsel bir şölen oluşturdu. Mendereslerin havadan çekilen görüntüleri ise izleyenleri hayran bıraktı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şiddetli yağış nedeniyle aracın sürücüsü kontrolü kaybederek şarampole uçtu. Araç ağaca çarparak durabildi ancak karı koca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta şüpheli bir grup şahsı durdurmak için çalışma yaparken 16 yaşındaki bir çocuk ile kovalamaca yaşandı. Yakalanan çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.
Siirt'te bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı. Pazarlarda fıstık, elma, badem, kaysı ve kiraz fidanları müşterisini bekliyor. Fidan satıcısı fiyat artışının olduğunu belirtirken, müşteriler uygun fiyatlarla fidanları satın alıyor.
Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP), ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Panorama Müzesi önünde bir iftar çadırı kurdu. SOYAP Koordinatörü Murat Değirmenci, çadırın ramazan boyunca hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de iftara yetişemeyen vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. SOYAP, 13 yerel, ulusal ve uluslararası dernek ve vakıfın bir araya gelerek Samsun'da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın destekçisi olduğu bir birlikteliktir.
Sizin düşünceleriniz neler ?