Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da feci bir kaza meydana geldi. Çerkezköy ilçesinde A.K. idaresindeki otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

FECİ KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yolculardan N.B. (16) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.