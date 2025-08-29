Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
29.08.2025 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da feci bir kaza meydana geldi. Çerkezköy ilçesinde A.K. idaresindeki otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

FECİ KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yolculardan N.B. (16) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çerkezköy, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu 2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu
MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

23:33
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
22:14
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
21:58
Beşiktaş’tan Avrupa’ya erken veda
Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda
21:25
Polonya’da F-16 savaş uçağı düştü
Polonya'da F-16 savaş uçağı düştü
19:58
İngiltere, Fransa ve Almanya’dan İran için yaptırım başvurusu 30 günlük süreç başladı
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan İran için yaptırım başvurusu! 30 günlük süreç başladı
19:20
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 01:35:20. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.